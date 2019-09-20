Трамп назвал Китай «в некотором роде» угрозой всему миру

«Ну, очевидно, что Китай в некотором роде является угрозой (всему) миру, поскольку они наращивают свои военные мощности быстрее, чем кто-либо в мире и, честно говоря, делают это на американские деньги», — сказал президент США журналистам перед началом переговоров с премьером Австралии, отвечая на вопрос, считает ли он КНР стратегическим противником США.

Он пояснил, что имеет в виду несправедливые экономические и торговые отношения между двумя странами. В то же время, по словам Трампа, Вашингтон и Пекин «очень близки к заключению сделки» по торговле.

Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с Вашингтоном по торговле. Он настаивает, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по мнению Трампа, от этого только выигрывает. Очередной раунд торговых переговоров между КНР и США намечен на начало октября.(РИА Новости)