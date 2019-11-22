Трамп назвал историческим отчет об исследовании истоков российского расследования

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу о том, что готовящийся к публикации отчет Министерства юстиции США об истоках российского расследования, будет «историческим». Президент сказал об этом в интервью ведущим программы «Fox и друзья» на телеканале Fox News.

Во время телефонного разговора с телеведущими президент рассказал об отчете генерального инспектора Министерства юстиции Майкла Горовица, который изучает то, как Федеральное бюро расследований соблюдало требования закона «О надзоре за иностранными разведками» во время российского расследования. Расследование открыли в 2016 году во время предвыборной президентской кампании.

Линдси Грэм, председатель сенатского Юридического комитета, сказал Fox News в среду, что публикация отчета намечена на 9 декабря.

«Итак, то, что вы увидите, я предполагаю, будет, вероятно, крупнейшим скандалом в истории нашей страны», — продолжил президент, рассказав, что он поручил курировать расследование генпрокурору Уильяму Барру.

Трамп неоднократно обвинял высокопоставленных сотрудников администрации Обамы в том, что они разрешили «шпионить» за предвыборным штабом Трампа во время кампании 2016 года.