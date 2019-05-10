Трамп назвал худшего директора ФБР в истории

«Джеймс Коми – позор для ФБР и запомнится как худший директор в его долгой и некогда гордой истории. Он погубил ФБР, почти все республиканцы и демократы думали, что он должен быть уволен, но ФБР вернет свое величие благодаря великим мужчинам и женщинам, которые работают там», — написал президент в своем Twitter.(РИА Новости)