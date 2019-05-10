Трамп назвал худшего директора ФБР в истории

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим директором за всю долгую историю бюро.
Ранее Коми дал интервью телеканалу CNN, в котором обвинил действующего главу страны в препятствии правосудию, подверг критике генпрокурора страны Уильяма Барра и его заместителя Рода Розенштейна, как ставленников президента. Экс-директор ФБР также допустил, что у России есть способы давления на Трампа.

«Джеймс Коми – позор для ФБР и запомнится как худший директор в его долгой и некогда гордой истории. Он погубил ФБР, почти все республиканцы и демократы думали, что он должен быть уволен, но ФБР вернет свое величие благодаря великим мужчинам и женщинам, которые работают там», — написал президент в своем Twitter.(РИА Новости)

| 2019-05-10T10:37:55+00:00 10 мая 2019, 12:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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