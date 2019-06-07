Трамп назвал генсека НАТО своим самым большим фанатом

Президент США Дональд Трамп заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг является его самым большим поклонником, передает РИА Новости. Также он рассказал, что у него прекрасные отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Президент оценил отношения с членами НАТО и отметил, что бюджет альянса резко вырос при его президентстве.
«Если посмотреть на поступления средств в бюджет НАТО за последние 15 лет, то увидите резкое снижение. А теперь (поступления) резко увеличились. Секретарь Столтенберг, наверное, самый большой фанат Трампа… На днях он выступил с речью. Он сказал, что без Дональда Трампа, вероятно, и не было бы никакого НАТО», — заявил президент в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что другие страны направили уже более 100 миллиардов долларов в бюджет Альянса.
| 2019-06-07T09:43:16+00:00 7 июня 2019, 10:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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