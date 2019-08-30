Трамп назвал ФРС проблемой США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что проблема США — это не пошлины, а Федеральная резервная система.
«Евро падает к доллару «как сумасшедший», что дает им большое преимущество в экспорте и производстве… и ФРС не делает ничего! Наш доллар сейчас сильнейший в истории. Звучит хорошо, не так ли? Кроме как для тех (производителей), кто производит продукты на продажу за пределами США… У нас нет проблемы таможенных пошлин (мы приводим в чувства плохих и/или нечестных игроков), у нас проблема ФРС. Они ничего не смыслят!» — написал он в Twitter.
РИА Новости
| 2019-08-30T20:42:33+00:00 30 августа 2019, 21:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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