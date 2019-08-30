Трамп назвал ФРС проблемой США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что проблема США — это не пошлины, а Федеральная резервная система.
«Евро падает к доллару «как сумасшедший», что дает им большое преимущество в экспорте и производстве… и ФРС не делает ничего! Наш доллар сейчас сильнейший в истории. Звучит хорошо, не так ли? Кроме как для тех (производителей), кто производит продукты на продажу за пределами США… У нас нет проблемы таможенных пошлин (мы приводим в чувства плохих и/или нечестных игроков), у нас проблема ФРС. Они ничего не смыслят!» — написал он в Twitter.
РИА Новости