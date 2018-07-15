Трамп назвал Евросоюз в числе соперников США

Президент США Дональд Трамп считает, что страны Евросоюза являются соперниками США.

«Я думаю, что у нас много соперников. Я думаю, что Евросоюз является нашим соперником из-за того, что они делают в торговле», — заявил американский лидер в интервью телеканалу CBS.

Трамп добавил, что в некоторых аспектах Россия тоже является соперником Штатов, а Китай — соперник государства в экономическом плане.

«Но это не значит, что они плохие. Это значит, что они составляют конкуренцию», — подчеркнул Трамп.

В конце марта США заявили о введении ввозных пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий. Для Евросоюза, а также Канады и Мексики пошлины начали действовать с 1 июня. Позже Трамп допустил введение пошлин в 20% на автомобили из ЕС, на которые в Евросоюзе также пригрозили ответными мерами на сумму до $300 млрд. Американский лидер обвинил ЕС в применении торговых барьеров в отношении компаний и рабочих в США и призвал открыть производство на территории Соединенных Штатов.

26 просмотров