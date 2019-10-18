Трамп назвал Эрдогана другом и «чертовски хорошим лидером»

Президент США Дональд Трамп поблагодари президента Турции Тайипа Эрдогана за решение по приостановке военной операции в Сирии, назвав его другом, которого он ценит сейчас и будет ценить в будущем.

«Я просто хочу поблагодарить и поздравить президента Эрдогана. Он мой друг. И я рад, что у нас не возникло проблем. Если быть честным, он чертовски хороший лидер. Он жесткий человек, он сильный человек. И он сделал правильную вещь. Мы ценим это и будем ценить это в будущем», — сказал Трамп в ходе общения с журналистами в четверг.