Трамп назвал Эрдогана другом и «чертовски хорошим лидером»

 Президент США Дональд Трамп поблагодари президента Турции Тайипа Эрдогана за решение по приостановке военной операции в Сирии, назвав его другом, которого он ценит сейчас и будет ценить в будущем.
«Я просто хочу поблагодарить и поздравить президента Эрдогана. Он мой друг. И я рад, что у нас не возникло проблем. Если быть честным, он чертовски хороший лидер. Он жесткий человек, он сильный человек. И он сделал правильную вещь. Мы ценим это и будем ценить это в будущем», — сказал Трамп в ходе общения с журналистами в четверг.
| 2019-10-18T00:15:15+00:00 18 октября 2019, 05:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss