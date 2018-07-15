Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что королева Великобритании Елизавета II является потрясающей женщиной, пишет The Mail on Sunday.

«Она потрясающая женщина: столько энергии, и остроумна, и проницательна. Она была великолепна! Такая замечательная женщина и такая красивая. Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней», — сказал американский глава.

Он отметил, что большой поклонницей британской королевы была его покойная мать, Мэри Энн Трамп, родившаяся на Гебридских островах в Шотландии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп нарушил правила приличия во время встречи с королевой Великобритании Елизаветой Второй. Поведение американского лидера возмутило пользователей Сети, которые сочли такое поведение грубым нарушением правил этикета. Некоторые даже назвали произошедшее клоунадой и оскорблением Великобритании.

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