Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что королева Великобритании Елизавета II является потрясающей женщиной, пишет The Mail on Sunday.

«Она потрясающая женщина: столько энергии, и остроумна, и проницательна. Она была великолепна! Такая замечательная женщина и такая красивая. Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней», — сказал американский глава.

Он отметил, что большой поклонницей британской королевы была его покойная мать, Мэри Энн Трамп, родившаяся на Гебридских островах в Шотландии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп нарушил правила приличия во время встречи с королевой Великобритании Елизаветой Второй. Поведение американского лидера возмутило пользователей Сети, которые сочли такое поведение грубым нарушением правил этикета. Некоторые даже назвали произошедшее клоунадой и оскорблением Великобритании.

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| 2018-07-15T10:52:22+00:00 15 июля 2018, 10:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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