Трамп назвал двойными стандартами обвинительное решение суда Стоуну

Президент США Дональд Трамп назвал проявлением двойных стандартов решение суда присяжных признать виновным политтехнолога Роджера Стоуна, являвшегося советником Трампа в ходе избирательной кампании 2016 года, по всем семи пунктам обвинения.

«Теперь они обвинили во лжи Роджера Стоуна и хотят заключить его в тюрьму на долгие годы, — отметил Трамп в пятницу в Twitter. — А что насчет нечестной Хиллари Клинтон, Джеймса Коми (бывший глава ФБР) <…> нечестного Адама Шиффа (глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, одного из инициаторов расследования дела об импичменте Трампа) и даже [спецпрокурора США Роберта] Мюллера? Разве они не лгали? Двойные стандарты, каких никогда не было в истории нашей страны?».