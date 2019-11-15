Трамп назвал двойными стандартами обвинительное решение суда Стоуну

Президент США Дональд Трамп назвал проявлением двойных стандартов решение суда присяжных признать виновным политтехнолога Роджера Стоуна, являвшегося советником Трампа в ходе избирательной кампании 2016 года, по всем семи пунктам обвинения.

«Теперь они обвинили во лжи Роджера Стоуна и хотят заключить его в тюрьму на долгие годы, — отметил Трамп в пятницу в Twitter. — А что насчет нечестной Хиллари Клинтон, Джеймса Коми (бывший глава ФБР) <…> нечестного Адама Шиффа (глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, одного из инициаторов расследования дела об импичменте Трампа) и даже [спецпрокурора США Роберта] Мюллера? Разве они не лгали? Двойные стандарты, каких никогда не было в истории нашей страны?».

| 2019-11-15T21:57:39+00:00 16 ноября 2019, 00:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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