Трамп назвал демократов «больными людьми»

«Маленький заморыш Адам Шифф (член палаты представителей Конгресса США от Демпартии — прим ред.) … Я видел его сегодня: «Ну, мы не знаем на самом деле, еще может быть какой-то сговор с Россией». Больные, больные, это больные люди. Должна быть ответственность, потому что это ложь, и они знают, что это ложь», — сказал он в пятницу на митинге в штате Мичиган.