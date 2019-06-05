Трамп назвал актрису «конченой психичкой»

Президент США Дональд Трамп выругался в адрес голливудской актрисы Бетт Мидлер за распространение его несуществующей цитаты. Публикация появилась в его профиле в твиттере.

«Конченая психичка Бетт Мидлер была вынуждена извиниться за высказывание, которое она присвоила мне. Как выяснилось, оно было полностью сфабриковано ей, чтобы очернить «вашего прекрасного президента». Она попалась так же, как и все фейковые новости. Больная мошенница», — написал Трамп.

Знаменитая американская актриса, обладательница премий «Грэмми» и «Эмми», писала в своем твиттере пост с извинениями, подметив, что предполагаемая цитата Дональда Трампа «98 республиканцев тупые?» «слишком в его духе», поэтому она поверила в его авторство.