Трамп настаивает, что США сбили именно иранский беспилотник

Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил, что США сбили в Ормузском проливе именно иранский беспилотник, передает РИА Новости.

«Мы его сбили», — сказал Трамп журналистам. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил, что у США нет сомнений, что беспилотник был иранский.

В четверг Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг.