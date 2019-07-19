Трамп настаивает, что США сбили именно иранский беспилотник

Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил, что США сбили в Ормузском проливе именно иранский беспилотник, передает РИА Новости.
«Мы его сбили», — сказал Трамп журналистам. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил, что у США нет сомнений, что беспилотник был иранский.
В четверг Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг.
Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил, что США, сообщившие об уничтожении иранского беспилотника, сбили собственный дрон. В министерстве обороны США уверены же, что американские военные в четверг сбили над Ормузским проливом иранский беспилотный аппарат, несмотря на то что Иран отрицает это.