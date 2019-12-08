Трамп напомнил Ким Чен Ыну об обещании провести денуклеаризацию

«У Северной Кореи под руководством Ким Чен Ына имеется замечательный экономический потенциал, но он должен провести денуклеаризацию, как и было обещано. НАТО, Китай, Россия, Япония и весь мир едины по этому вопросу!» — Дональд Трамп

Ранее постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что КНДР не нужны сейчас продолжительные переговоры с США, и вопрос денуклеаризации уже снят с повестки переговоров.(РИА Новости)