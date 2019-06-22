Трамп намерен выдвинуть кандидатом на пост министра обороны США Марка Эспера

Президент США Дональд Трамп собирается выдвинуть кандидатом на пост главы оборонного ведомства страны Марка Эспера, который сейчас является министром сухопутных войск США. Как передает ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.
По словам его источников, Эспер уже готовит необходимые для этого документы. Трамп якобы попросил своих сторонников поддержать данную кандидатуру.
Президент США ранее в этом месяце заявил, что не исключает возможности выдвижения кандидатуры Эспера на указанный пост. Это кадровое назначение подлежит утверждению Сенатом Конгресса.
Во вторник Трамп сообщил в Twitter, что кандидат на пост министра обороны США Патрик Шанахан берет самоотвод, а исполнять обязанности главы Пентагона вместо него будет Эспер. Как ожидается, Шанахан передаст свои полномочия Эсперу к 24 июня.