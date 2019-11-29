Трамп намерен встретиться с Макроном на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне в начале декабря проведет отдельную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как «смерть мозга». По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Ряд лидеров альянса заявили в ответ, что не разделяют таких оценок.
«Они (Трамп и Макрон – ред.) глубоко уважают друг друга. У них разные приоритеты относительно альянса. Президент (США) хочет, чтобы он был сильнее, а бремя расходов более адекватным. Думаю, президент Макрон все еще решает, что он хочет от этой группы (НАТО – ред.)», — сказал источник.
Он добавил, что США разделяют оценку слов Макрона со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга, что такие разногласия «это нормально в рамках демократических стандартов» среди членов НАТО, что происходит на протяжении последних 60-70 лет.(РИА Новости)
| 2019-11-30T00:44:06+00:00 30 ноября 2019, 01:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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