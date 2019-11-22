Трамп надеется, что разбирательство по импичменту дойдет до Сената

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы процесс импичмента дошел до Сената Конгресса США, полагая, что там разбирательство будет справедливым.

б этом говорится в распространенном в четверг заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

«Президент Трамп хочет проведения разбирательства в Сенате, потому что очевидно, что это единственная палата, где он может рассчитывать на справедливость и должный судебный процесс в рамках конституции», — приводит его текст агентство Reuters.

«Мы рассчитываем наконец услышать там свидетелей, которые на самом деле были очевидцами и, возможно, участвовали в этой коррупционной схеме, таких как [председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей] Адам Шифф, [бывший вице-президент США] Джозеф Байден, Хантер Байден (сын Джозефа Байден) и так называемый осведомитель (тот, кто обратил внимание на содержание июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского)», — подчеркнул Гидли.(ТАСС)

| 2019-11-22T10:09:52+00:00 22 ноября 2019, 12:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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