Трамп начинает официальную кампанию по переизбранию

Президент США Дональд Трамп во вторник официально объявит о начале кампании по его переизбранию, сделав акцент на крепости американской экономики и его иммиграционном соглашении с Мексикой, сообщает Голос Америки.

Кроме того, президент попытается опровергнуть публикации в СМИ о том, что он отстает от ведущих демократов.

Советники его избирательной кампании возмущены утечкой внутренних опросов, которые показывают, что Трамп значительно отстает от бывшего вице-президента Джо Байдена в ключевых штатах.

«Только фейковые опросы показывают, что мы отстаем от этой разношерстной публики, – написал Трамп в Твиттере, имея в виду многочисленную группу кандидатов-демократов. – Мы демонстрируем отличные показатели, но пока рано на этом сосредотачиваться. Предстоит много работы! Сделаем Америку снова великой!»

Опрос, проведенный предвыборным штабом в марте в 17 штатах, показал, что Трамп отстает от Байдена более чем на 10 процентных пунктов в Висконсине, Пенсильвании, Флориде и Мичигане, сообщила в пятницу телекомпания ABC News.