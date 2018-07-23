Трамп: На встрече с Путиным ничего ему не уступал

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал освещение в СМИ его встречи с российским лидером Владимиром Путиным и заявил, что «ничего не уступал» главе РФ. Об этом он сообщил в понедельник, 23 июля, в своем Twitter.

«Когда вы слышите, как фейковые новости в негативных тонах освещают мою встречу с президентом Путиным и говорят, что я что-то уступил ему, то помните, я ничего не уступал, и мы говорили только о предстоящей выгоде для обеих наших стран», — заверил президент США в микроблоге.

«Кроме того, мы отлично поладили, что очень хорошо для всех, кроме коррумпированных СМИ», — добавил Трамп.

Напомним, 16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит США-РФ. Трамп и Путин разговаривали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

В Соединенных Штатах Трамп подвергся резкой критике, как со стороны демократов, так и республиканцев, за то, что он не проявил твердости в вопросе вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

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