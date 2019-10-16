Трамп на «прицеле» у армянского лобби…

Мы не раз отмечали, что армянскому премьер-министру Н.Пашиняну не повезло еще и с тем, что американский президент Д.Трамп не является проармянским – да, американский президент косвенным образом не раз давал понять, что он не нуждается в услугах армянского лобби, т.к. ему поддержка еврейской диаспоры и лобби достаточно…

Поэтому Пашинян так и не получил положенные «бонусы» за демократическую, «цветную революцию», хотя для этого приложил немало усилий. Однако из американского политического истеблишмента никто не изъявил желание даже встречаться с ним.

И в последний раз, когда он поехал в Штаты, чтобы принять участие на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и заодно, организовать триумфальный митинг в Лос-Анжелесе, его принял только заместитель губернатора Калифорнии. Масштабы разочарования Пашиняна можно понять, если учесть, что почти в те же дни Д.Трамп принимал президента другого постсоветского государства – нет, не какого-то революционера, а человека, выигравшего демократические выборы и за короткое время показавшего, что революция должна совершаться не только на площадях и улицах, а в первую очередь, в сознаниях его деятелей – первых лиц…

Да, этим счастливчиком на этот раз был не кто иной, как молодой украинский президент Владимир Зеленский.

Но армяне не были бы, как говорится, армянами, если бы простили Трампу такое пренебрежительное отношение к персоне «нового армянского лидера» – Пашиняна. Поэтому встреча с украинским президентом для Трампа сразу обернулась несчастьем – демократы что-то уличили тут и начали кампанию импичмента против президента Трампа.

Руководят этой очернительской кампанией Ненси Пелоси и Адам Шифф. Напомним, что первая является спикером Палаты представителей, а другой председателем комитета по разведке Палаты представителей. Но их объединяет одна ниточка – оба они являются активными, как говорится, с солидными стажами проармянскими конгрессменами, влиятельными представителями армянского лобби.

Сейчас трудно сказать, чем закончится очередная афера проармянских конгрессменов? Будет ли объявлен импичмент Д.Трампу? Еще раз заметим, что пока предсказать ход этого процесса не так уж просто, т.к. и Трамп не сидит сложа рук, он уже выступил с весьма серьезными обвинениями против А.Шиффа, назвав его «мошенником и преступником».

Но сразу понятно, что Пелоси и Шифф преследуют две цели. Программа максимум – это добиться импичмента Д.Трампа, а программа минимум – помещать ему на очередных выборах и обеспечить победу кандидата от демократической партии. Но политические наблюдатели улавливают в этом процессе и другие оттенки – сказывают, что у Адама Шиффа есть намерение самому стать кандидатом от демократической партии…

Таким образом, до следующих президентских выборов осталось чуть больше года, но демократы уже сообща с представителями армянского лобби хотят создать серьезные проблемы для республиканцев, которые за эти годы не только не подготовили своего второго кандидата, мало того, не сделали Трампа «своим человеком».

Но думается, что у них нет другого выбора, кроме как защищать кандидатуру Трампа, который, наверное, стал самым шумным президентом в новейшей истории США. Половину своего президентского срока он отвечал на обвинения о том, что якобы в последних выборах Трампу помогли русские, доказывая, что разговоры о «русском следе» на последних президентских выборах кроме выдумки его оппонентов ничего из себя не представляют. Теперь же он изо всех сил старается защититься от сторонников импичмента…

Что же касается ближайшей эволюции американской политики, думается, что нам тут есть, о чем подумать: армяне на самом деле, когда-нибудь да могут привести к власти сильно проармянского президента. Не обязательно, что им должен быть А.Шифф или какой-то другой кандидат на следующих выборах – тут речь идет о перспективе.

Да, мы можем успокаивать себя тем, что у США имеются неизменные национальные интересы и т.д. Но, во-первых, отношение к Турции или к Китаю показывает, что эти интересы не являются неизменными.

Во-вторых, политику также делают отдельные люди или в лучшем случае, группа людей и зависит она, в том числе, от симпатий или антипатий тех людей. Поэтому затягивание карабахской проблемы – не в нашу пользу и мы должны, как можно, быстрее решить ее, чтобы смена власти или другие политические ветры за океаном не сказались на карабахской проблеме…