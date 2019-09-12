Трамп на год продлил действие чрезвычайного положения в США

Президент США Дональд Трамп в четверг продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года, передает ТАСС.

«Террористическая угроза, которая привела к введению режима чрезвычайного положения 14 сентября 2001 года, сохраняется, — подчеркнул глава администрации в уведомлении Конгрессу США, распространенном пресс-службой Белого дома. — Полномочия, которые были задействованы после введения чрезвычайного положения, продолжают играть критически важную роль для возможности Вооруженных сил США выполнять свои основные задачи по противостоянию сохраняющейся угрозе терроризма на территории США и во всем мире. По этой причине я посчитал необходимым, чтобы действие чрезвычайного положения, введенного 14 сентября 2001 года в ответ на террористические атаки, продолжалось».

Режим ЧП дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.

Чрезвычайное положение было введено в США спустя три дня после того, как террористы захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. Еще один самолет рухнул в штате Пенсильвания. В общей сложности в результате тех терактов погибли около 3 тыс. человек. Президент Джордж Буш — младший тогда объяснил решение о необходимости ЧП «сохраняющейся непосредственной угрозой новых нападений на Соединенные Штаты».