Трамп может назначить спецпредставителя по КНДР новым послом США в России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России американского спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По словам его источника, глава Белого дома считает Бигэна возможным кандидатом на указанный пост. Ранее информационный портал Vox выступил с утверждением, что Трамп, вероятнее всего, назначит послом в Москве именно Бигэна. Он владеет русским языком, ранее работал в компании Ford Motor и отвечал за связи с властями других государств.

Белый дом и Госдепартамент пока не ответили на запрос ТАСС в Вашингтоне с просьбой подтвердить информацию о том, что Трамп может остановиться на кандидатуре Бигэна.(ТАСС)