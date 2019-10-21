Трамп может изменить решение и оставить в Сирии 200 спецназовцев

Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, что в восточной части Сирии следует оставить американский воинский контингент численностью около 200 человек. Об этом сообщает АСС со ссылкой на газету The New York Times.

По словам источников издания, предполагается, что речь может идти о войсках специального назначения. Они участвовали бы в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» , а также «блокировали бы продвижение российских сил и формирований сирийского правительства» к нефтеносным районам. В публикации уточняется, что американские военные помогали бы курдам удерживать контроль над данными районами.

Как отмечается в статье, указанные американские силы могли бы быть размещены вблизи границы между Сирией и Ираком. По словам источников, данную возможность уже обсуждали официальные лица США. В публикации констатируется, что Трамп ранее уже неоднократно менял свои планы в отношении Сирии.