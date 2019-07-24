Трамп может быть привлечен к ответственности по истечении срока его президентских полномочий

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, выступая в среду, 24 июля, перед комитетом Палаты представителей Конгресса по делам юстиции подтвердил вмешательство России в выборы президента в 2016 году, а также заявил, что после завершения президентских полномочий Дональд Трамп может быть привлечен к ответственности.

Уже во вступительном слове юрист подтвердил три основных итога проведенного им расследования. «Во-первых, наше расследование показало, что российское правительство широко и систематически вмешивалось в наши выборы», цитирует Мюллера агентство Reuters.

При этом, заявил спецпрокурор, не удалось установить, сговора членов предвыборной кампании Трампа с Москвой по поводу вмешательства в выборы.

Отвечая на вопрос: освобождает ли окончательный доклад президента США от обвинений в воспрепятствовании расследованию, спецпрокурор заметил, что это не то, что написано в документе. «Президент не был оправдан за действия, которые он, предположительно, совершил», — уточнил Мюллер. Он также утвердительно ответил на вопрос конгрессменов: хотел ли Трамп его уволить за расследование. «Безуспешные попытки воспрепятствовать юстиции остаются преступлением», — подчеркнул прокурор, добавив, что считает возможным привлечение Трампа к ответственности по истечении срока его президентских полномочий.

| 2019-07-24T23:07:57+00:00 25 июля 2019, 03:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss