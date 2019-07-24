Трамп может быть привлечен к ответственности по истечении срока его президентских полномочий

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, выступая в среду, 24 июля, перед комитетом Палаты представителей Конгресса по делам юстиции подтвердил вмешательство России в выборы президента в 2016 году, а также заявил, что после завершения президентских полномочий Дональд Трамп может быть привлечен к ответственности.

Уже во вступительном слове юрист подтвердил три основных итога проведенного им расследования. «Во-первых, наше расследование показало, что российское правительство широко и систематически вмешивалось в наши выборы», цитирует Мюллера агентство Reuters.

При этом, заявил спецпрокурор, не удалось установить, сговора членов предвыборной кампании Трампа с Москвой по поводу вмешательства в выборы.

Отвечая на вопрос: освобождает ли окончательный доклад президента США от обвинений в воспрепятствовании расследованию, спецпрокурор заметил, что это не то, что написано в документе. «Президент не был оправдан за действия, которые он, предположительно, совершил», — уточнил Мюллер. Он также утвердительно ответил на вопрос конгрессменов: хотел ли Трамп его уволить за расследование. «Безуспешные попытки воспрепятствовать юстиции остаются преступлением», — подчеркнул прокурор, добавив, что считает возможным привлечение Трампа к ответственности по истечении срока его президентских полномочий.