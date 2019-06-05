Трамп много шумит, но ничего не добивается

Американский президент Дональд Трамп делает много громких заявлений, но достиг незначительных результатов, а его политика вредит не только союзникам, но и собственной стране. Об этом, как сообщае gazeta.ru, пишет Handelsblatt.

Отмечается, что многие сторонники Трампа по-прежнему им восторгаются, потому что у него есть талант разделять сложное (например, внешнюю политику страны) на составные части таким образом, что это понимают многие люди. Как у новичка, у Трампа был шанс исправить некоторые ошибки американской политики. Он мог бы привлечь союзников для противостояния КНР и даже предложить новую политику на Ближнем Востоке, но для этого ему стоило бы хотя бы иногда прислушиваться к рекомендациям опытных советчиков вместо того, чтобы импульсивно обрушиваться на одного партнера за другим.

В настоящее время Трамп находится на третьем году своего президентского срока, но перечень его внешнеполитических достижений краток. Лидеру удалось настроить против себя Южную Корею, Японию, Австралию, Канаду и Мексику. Президент США обещает разрушить устоявшиеся модели, но не предлагает альтернатив. Многие существующие в рамках его политики мини-стратегии противоречат друг другу. В то время как США принимают не столь активное участие в работе ООН, создается вакуум, который могут заполнить Россия и Китай.