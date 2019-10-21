Трамп купается в обвинениях

Потоки обвинений против президента Трампа и против друг друга внутри Демократической партии США – уже можно констатировать, что в Америке в полной мере стартовала предвыборная гонка.

Причем, в оригинальности и яркости подачи не откажешь как самим этим обвинениям, так и ответам на них. К примеру, один из возможных кандидатов от Демпартии, бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что действующий американский лидер проводит ошибочную политику в отношении РФ и может допустить распад Североатлантического альянса. Об этом он сообщил на теледебатах демократов в штате Огайо.

«Наш президент действует беспорядочно, он безумен, он ничего не знает о внешней политике и действует лишь из страха за свое переизбрание», — сказал Байден. «Россия пытается оказывать влияние и расколоть НАТО, и что делает президент? Он говорит: «Я верю Владимиру Путину, я не верю нашей разведке», — добавил он.

По словам Байдена, Трамп также не продемонстрировал, что США готовы выполнять свои обязательства, касающиеся совместного коллективного ответа со стороны всех государств НАТО на военное нападение на одно из них. «Если его переизберут, я обещаю, что НАТО перестанет существовать, — подчеркнул бывший вице-президент США. — Нашей безопасности будет нанесен серьезный ущерб. Мы окажемся в большой беде».

Впрочем, тут он явно перегибает палку. Напомним, в начале года именно Трамп был первым, кто попрекнул многие страны НАТО в невыполнении финансовых обязательств перед организацией, после чего те стали неохотно раскошеливаться. И именно Вашингтон благоволит желаниям восточных европейцев в появлении новых баз блока на их территориях.

Кстати, косвенно Байдена поддержал в этом французский президент Эмманюэль Макрон — он поставил под сомнение состоятельность НАТО из-за военной операции Турции в Сирии. И ему не понравилось, что Штаты в двустороннем порядке договариваются с Турцией о действиях в этой стране. Однако Турция — это тоже страна НАТО, и тут Макрону скорее подобало бы проявить союзнические настроения, а не выступать с выражением сомнений.

И, тем не менее, позиции Трампа среди американских избирателей сильны. Как пишут тамошние издания, несмотря на недавнее обнародование документов, свидетельствующих о возможных налоговых махинациях Трампа, более мощными аргументами для избирателя остаются самый низкий уровень безработицы за последнее десятилетие (3,7%), увеличение средней зарплаты и доходов домохозяйств. Моделирование Moody’s Analytics на базе электоральных данных с 1980 года прогнозирует большие шансы на переизбрание президента. Да и отрыв между Трампом и Байденом составляет 6,9%, а бывший вице-президент не очень удачно показал себя на последних теледебатах демократов.

Но, конечно, до ноябрьских выборов в следующем году Америку будет лихорадить еще сильнее, это надо понимать.

А пока пикировка продолжается. Глава Белого дома признался в любви к россиянам — так он ответил на заявление Хиллари Клинтон о том, что несколько кандидатов в президенты США являются креатурой Москвы, а сам американский лидер — большой приверженец России.

«Ущербная Хиллари снова занялась этим! Хиллари сошла с ума!», — написал Трамп в Twitter.

Претендент на право представлять Демократическую партию на президентских выборах Тулси Габбард также прокомментировала заявление Хиллари Клинтон. Ранее Клинтон назвала Габбард «любимым кандидатом русских». Габбард ответила, что Клинтон является «королевой среди разжигателей войны». Габбард также отметила, что экс-глава американского внешнеполитического ведомства олицетворяет коррупцию и представляет «гниль, которая разъедает Демпартию».

Между тем, дебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии, организованные телекомпанией CNN и газетой The New York Times показали, что в предвыборной гонке демократов лидерство переходит от бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен.

Не понятно как, но не исключено, что Трамп сам провоцирует своих критиков на всяческие обвинения. При этом видно, что американский президент уверен в укреплении собственных позиций и не боится делать подобные заявления. Дела в американской экономике по-прежнему неплохи, и Трамп все время находится в центре незатухающего то ли скандала, то ли балагана. Причем динамика этой неразберихи и взаимных обвинений не стихает, а набирает ход. Так что оставшееся для Трампа время в Белом доме точно пройдет как яркое шоу, даром что политическое. Неизвестно только, сколько еще продлится это время – год с небольшим или пять лет.