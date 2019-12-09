Трамп: КНДР потеряет все, если предпримет враждебные действия против США

Лидер КНДР Ким Чен Ын не станет действовать враждебно в отношении Соединенных Штатов, поскольку понимает, что в противном случае потеряет все. Такое мнение выразил в воскресенье на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Ким Чен Ын слишком умен, и он слишком многое может потерять, на самом деле вообще все, если он будет предпринимать враждебные действия», — сказал он. «У Северной Кореи под руководством Ким Чен Ына есть невероятный экономический потенциал, но она должна произвести денуклеаризацию, как было обещано», — добавил президент.

В субботу Трамп также выразил уверенность в том, что Пхеньян не будет предпринимать никаких враждебных действий в отношении Вашингтона и вмешиваться в американский избирательный процесс. Американский лидер подчеркнул также, что у него очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном.(ТАСС)