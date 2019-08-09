Трамп: Ким Чен Ын выразил недовольство учениями США и Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новом послании выразил недовольство начавшимися в понедельник американо-южнокорейскими военными учениями. Об этом сообщил в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп.

Представители СМИ не сразу поняли высказывания Трампа, поскольку изначально он заявил, что «Ким Чен Ын совсем не рад запускам, и он написал об этом в письме». Журналисты попросили уточнить, что американский лидер конкретно имеет в виду.

«Он [Ким Чен Ын] не был рад военным учениям США [с Южной Кореей]», — поправился президент. В то же время Трамп не преминул вновь призвать Южную Корею еще больше платить США за обеспечение ее безопасности.

США и Южная Корея 5 августа приступили к совместным командно-штабным учениям. По предварительным данным, маневры могут продлиться до 20 августа.(ТАСС)

| 2019-08-09T22:53:52+00:00 10 августа 2019, 00:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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