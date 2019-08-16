Трамп из-за спада на биржах провел совещание с главами ведущих банков США

Президент США Дональд Трамп был встревожен резким падением биржевых индексов в среду и в связи с этим провел селекторное совещание с руководством трех крупнейших банков страны. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на собственный источник.

По его данным, Трамп 14 августа провел совещание по многосторонней телефонной связи с главами JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup. Содержание беседы главы государства с банкирами не уточняется.

В тот же день промышленный индекс Dow Jones потерял 801 пункт (3,05%), опустившись до отметки 25478.91. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 80,13 пункта (2,74%) до уровня 2846,19 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ потерял 242,42 пункта (3,02%) и находится на отметке 7773,9. Это был самый глубокий суточный обвал в этом году, отмечает CNBC.

Газета The Wall Street Journal увязала падение котировок с инверсией, когда доходность двухлетних американских гособлигаций в среду впервые со времен мирового экономического кризиса превысила доходность десятилетних госбумаг. Последний раз этот феномен наблюдался в экономике США в 2005 году в преддверии мирового экономического кризиса 2008 года.