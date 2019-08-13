Трамп: Из взрыва российской ракеты США «узнают многое»

Президент Дональд Трамп заявил, что США «узнают многое» после смертоносного взрыва во время испытаний российской ракеты, который привел к повышению уровня радиации, сообщает Голос Америки.

«Соединенные Штаты узнают многое из неудачного взрыва ракеты в России. У нас есть аналогичние, хотя и более продвинутые технологии», – написал Трамп в Твиттере.

«Взрыв российского Skyfall вызвал у людей беспокойство по поводу воздуха вокруг объекта и далеко за его пределами. Это нехорошо!» – добавил президент.

Эксперты связывают взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, с крылатой ракетой с ядерной силовой установкой 9M730 «Буревестник», которая в классификации НАТО известна как SSC-X-9 Skyfall. Президент России Владимир Путин хвалился этой ракетой в прошлом году.

Инцидент произошел в четверг на арктическом военном объекте на побережье Белого моря, но российские власти признали его ядерный характер лишь в субботу.

Ракета испытывалась на платформе в море, когда ее топливо загорелось и взорвалось, сообщил Росатом. Несколько человек были выброшены в море взрывной волной.