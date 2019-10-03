Трамп использовал Пенса, чтобы оказать давление на Зеленского

Президент США Дональд Трамп неоднократно использовал вице-президента Майкла Пенса для того, чтобы надавить на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, именно Трамп дал вице-президенту указание не посещать инаугурацию Зеленского в мае этого года, хотя сотрудники Белого дома настаивали на обратном. Кроме того, именно через Пенса американский лидер минувшим летом сообщил Зеленскому, что военная помощь Украине была заморожена, и потребовал более активных мер по борьбе с коррупцией, сообщает газета. Впоследствии помощь Киеву была разблокирована.

Кроме того, как пишет газета, один из ключевых советников Пенса присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским, состоявшемся в июле текущего года. По данным источников издания, это означает, что вице-президент должен был получить стенограмму разговора двух лидеров в течение нескольких часов после его завершения. При этом лица, близкие к Пенсу, настаивают, что вице-президент не имел понятия о приписываемых Трампу попытках оказать давление на Зеленского с целью получить компрометирующую информацию о Джозефе Байдене и его сыне. Демократ Байден, занимавший ранее пост вице-президента США, сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году американских выборах. Лица из окружения Пенса заявляют, что нынешний вице-президент, скорее всего, не ознакомился со стенограммой или же не прочел ее до конца, отмечает американское издание.(ТАСС)