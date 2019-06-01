Трамп исключил Индию из программы беспошлинного ввоза в США

Президент США Дональд Трамп исключил Индию из числа стран, получающих преференции США в рамках Единой системы торговых преференций, что дает право на беспошлинный ввоз ряда товаров, говорится в распространенном в субботу Белым домом заявлении.
«Я постановил, что Индия не убедила Соединенные Штаты, что  предоставит соразмерный и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров с 5 июня 2019 года», — говорится в документе.
В список входят около 120 стран. В рамках Единой системы торговых преференций, установленной законом о торговле 1974 года, им дается право беспошлинно ввозить более 3,5 тысячи видов продукции, что должно способствовать экономическому развитию этих государств.
| 2019-06-01T10:39:54+00:00 1 июня 2019, 12:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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