Трамп и Ын договорились вести переговоры

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились о формировании двумя странами команд для возобновления переговоров между Соединёнными Штатами и КНДР. Об этом информирует CNN. «Мы договорились, что каждый из нас назначит команду. Эти команды постараются проработать некоторые детали», — заявил Трамп журналистам.

По словам Трампа, делегации начнут работать в течение ближайших двух-трёх недель. При этом он заявил, что не собирается «торопиться с заключением соглашения» между Вашингтоном и Пхеньяном.

«Скорость — это не цель. Никто не знает, как всё обернётся», — указал он.

В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что его встреча с Трампом сигнализирует о возможности будущих встреч «в любое время».