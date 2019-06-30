Трамп и Ын договорились вести переговоры

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились о формировании двумя странами команд для возобновления переговоров между Соединёнными Штатами и КНДР. Об этом информирует CNN. «Мы договорились, что каждый из нас назначит команду. Эти команды постараются проработать некоторые детали», — заявил Трамп журналистам.

По словам Трампа, делегации начнут работать в течение ближайших двух-трёх недель. При этом он заявил, что не собирается «торопиться с заключением соглашения» между Вашингтоном и Пхеньяном.

«Скорость — это не цель. Никто не знает, как всё обернётся», — указал он.

В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что его встреча с Трампом сигнализирует о возможности будущих встреч «в любое время».

| 2019-06-30T13:08:08+00:00 30 июня 2019, 14:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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