Трамп и Меркель призвали Россию приструнить Асада

Германия и США разделяют взаимную озабоченность в связи с последними событиями в Сирии — в частности, из-за «гуманитарной ситуации в регионе Идлиб», где ведется наступление правительственных войск на позиции повстанцев — главным образом исламистских и джихадистских группировок.

Обстановку в провинции канцлер ФРГ Ангела Меркель и американский президент Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Стороны «призвали Россию к тому, чтобы она оказала сдерживающее воздействие на сирийский режим и предотвратила дальнейшую эскалацию» конфликта.

По словам Зайберта, политики обсудили также вопросы торговли, ситуацию на востоке Украины и в западно-балканском регионе.

Ранее США предупредили Россию о возможном ударе по силам президента Сирии Башара Асада и «мощной военной операции», если сирийский лидер использует химическое оружие для возвращения Идлиба под свой контроль.

Русская служба DW

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