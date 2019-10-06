Трамп и Мэй спорили по «делу Скрипалей»

Американский президент Дональд Трамп и бывший премьер Великобритании Тереза Мэй имели разные позиции по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Они спорили в ходе телефонного разговора летом 2018 года, пишет The Washington Post.

По данным СМИ, Трамп выражал сомнения по поводу причастности властей РФ к этой истории в течение беседы с Мэй, однако последняя настаивала на том, что в деле есть «российский след».

Сомнения Трампа, однако, не стали препятствием для введения Вашингтоном двух раундов санкций против РФ по «делу Скрипалей», подчеркивает издание.

Напомним, история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошла 4 марта 2018 года. Их нашли без сознания в сквере в Солсбери. Оба выжили. Власти Британии заявили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», а к инциденту могла быть причастна Россия. В Москве все обвинения категорически отвергли.