Трамп и Макрон поздравили Зеленского с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил с победой Владимира Зеленского, который, по данным экзит-пола и предварительным данным ЦИК, лидирует во втором туре президентских выборов на Украине. «Победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны»,— пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в штабе кандидата.

Ранее Владимира Зеленского также поздравил президент Франции Эмманюэль Макрон, о чем сам кандидат в президенты сообщил в Facebook. «Спасибо президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поздравления»,— поблагодарил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на продолжение сотрудничества альянса с Украиной после победы Владимира Зеленского. «Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. Украина ценный партнер НАТО, и мы ждем продолжения нашего сотрудничества»,— отметил Й.Столтенберг в Twitter.

Глава Европейского совета Дональд Туск также поздравил лидера голосования с победой во втором туре, подчеркнув, что 21 апреля — «решающий день для Украины». «Свободные выборы и мирная смена власти равняется сильной украинской демократии. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку»,— написал он.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан призвал Владимира Зеленского продолжать «на полной скорости» проводить реформы и реализовывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, чтобы «украинский народ мог в полной мере извлечь из этого пользу». «Я поздравляю украинский народ с тем, что он показал свою демократическую зрелость»,— прокомментировал он итоги выборов.

Согласно данным ЦИК, опубликованным после обработки 9,9% электронных протоколов, Владимир Зеленский лидирует с 72,72% голосов, Петр Порошенко набирает только 24,95%. Явка составила 62,07%.