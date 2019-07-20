Трамп и Макрон по телефону обсудили ситуацию вокруг Ирана

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в пятницу обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана, а также обеспокоенность США в связи с намерением французских властей ввести налог на деятельность крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили текущие усилия, направленные на то, чтобы Иран не получил ядерное оружие, а также обеспокоенность США в связи с предложенным во Франции налогом на цифровые услуги», — говорится в сообщении.

| 2019-07-19T23:02:37+00:00 20 июля 2019, 06:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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