Трамп и Эрдоган обсудят 29 июня планы Турции по закупке С-400

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу в субботу на полях саммита «двадцатки» в Осаке, в ходе которой в числе прочих тем они обсудят вопрос о планах Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы С-400, против чего выступает Вашингтон. Как передает ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на Марка Шорта, главу аппарата вице-президента США Майкла Пенса.

На вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться ситуация вокруг С-400 на встрече Трампа и Эрдогана в Осаке, Шорт заявил: «Я думаю, вы можете быть уверены, что об этом пойдет речь во время разговора».

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 может начаться в октябре 2019 года. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Вашингтон предупредил Анкару, что в случае приобретения С-400 США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

В Осаке в пятницу завершился первый из двух дней саммита G20. В субботу глав государств ждут две завершающие сессии, также им предстоит принять совместное заявление по итогам заседания.