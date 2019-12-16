Трамп и Джонсон стремятся к заключению соглашения о свободной торговле

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник побеседовали по телефону, выразив стремление к дальнейшему тесному сотрудничеству и проведению переговоров по «амбициозному соглашению о свободной торговле», сообщают на Даунинг-стрит.

«Премьер-министр побеседовал с президентом Трампом, который поздравил его с результатами всеобщих выборов», – заявила пресс-служба Джонсона.

«Они отметили огромную важность отношений между Великобританий и США, выразив стремление к дальнейшему тесному сотрудничеству по таким вопросам, как безопасность и торговля, включая переговоры по амбициозному соглашению о свободной торговле», – отмечается в заявлении. (Голос Америки)