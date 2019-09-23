Трамп и Дуда подписали декларацию о расширении военного присутствия США в Польше

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке, где в эти дни начинается общеполитическая дискуссия на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны, сообщает ТАСС.

«Мы подписываем совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. <…> Мы изучали это в течение многих лет, теперь это делается», — сказал американский лидер журналистам. При этом Трамп отметил, что Соединенные Штаты, вероятно, переместят своих военных в Польшу из других стран Европы. «Скорее всего, мы перебросим военных из других мест в Европе, а не будем направлять туда новый контингент», — уточнил Трамп.

Президента США также спросили, связано ли расширение американского военного присутствия в Польше с тем, что Соединенные Штаты видят угрозу со стороны России. «Нет, совсем так не думаю», — подчеркнул глава вашингтонской администрации.