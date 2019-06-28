Трамп и Абэ обсудили ситуацию вокруг Ирана и КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер Японии Синдзо Абэ провели в пятницу двустороннюю встречу на полях саммита G20 в Японии и обсудили ситуацию вокруг Ирана, Северной Кореи и защиту данных и технологий, сообщает пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости.
«Они подтвердили свою приверженность американо-японской координации по общим вызовам безопасности, в том числе по КНДР и Ирану. Они подтвердили намерение углублять и расширять сотрудничество между США и Японией по всему миру, включая принятие мер по поддержанию технологических преимуществ альянса (США и Японии) и укреплению систем защиты конфиденциальной информации и обмена технологиями», — говорится в сообщении пресс-службы.
Лидеры двух стран обсудили общие приоритеты встречи «двадцатки», в том числе совместные усилия по обеспечению уважения суверенитета, верховенства права, принципа свободной, справедливой и взаимной торговли, а также обсудили текущие американо-японские торговые переговоры.
По сообщению японского агентства Киодо, Абэ выразил надежду, что ситуация вокруг противостояния США и Ирана будет решена дипломатическим путем.
| 2019-06-28T07:30:02+00:00 28 июня 2019, 08:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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