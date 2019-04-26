Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

«Белый дом проводит напряженные межведомственные дискуссии по разработке вариантов для президента для достижения такой сделки», — сказали источники телеканала.

Один из высокопоставленных представителей администрации отметил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы в контроле над вооружениями участвовала Россия и Китай, и договор должен включать в себя все виды вооружения, все боеголовке и все ракеты.

«У нас есть стремление предоставить варианты президенту как можно скорее», — отметил чиновник, добавив, что до этого еще ни одна администрация не предпринимала таких попыток.