Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Белый дом проводит переговоры с министерствами по развитию вариантов выработки нового ядерного соглашения, которое бы включало РФ и Китай, передает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в Белом доме.
«Белый дом проводит напряженные межведомственные дискуссии по разработке вариантов для президента для достижения такой сделки», — сказали источники телеканала.
Один из высокопоставленных представителей администрации отметил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы в контроле над вооружениями участвовала Россия и Китай, и договор должен включать в себя все виды вооружения, все боеголовке и все ракеты.
«У нас есть стремление предоставить варианты президенту как можно скорее», — отметил чиновник, добавив, что до этого еще ни одна администрация не предпринимала таких попыток.
Президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News заявил, что считает необходимым, чтобы все избавились от ядерного оружия, включая РФ и Китай.(РИА Новости)