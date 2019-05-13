Трамп хочет встретиться с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином в рамках «Большой двадцатки» в Японии в июне.

В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока никакой подготовки к встрече Путина и Трампа не ведется. Более того, он отметил, что трехсторонняя встреча Россия — Китай — США невозможна, если опираться на заявления китайской стороны.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что американская сторона пока не запрашивала двустороннюю встречу на саммите G20 в Осаке.

Последние переговоры двух лидеров состоялись 3 мая. Телефонная беседа была инициирована американской стороной. Всего разговор продлился около полутора часов.

Последняя личная встреча лидеров прошла в Хельсинки в июле прошлого года.