Трамп хочет поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Японии на следующей неделе, сообщает Голос Америки.

В интервью телекомпании Fox News Трамп сказал, что он проведет встречи с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее на этой неделе Трамп подтвердил, что он встречается с китайским лидером.

«Я хочу поладить с Россией и думаю, что мы поладим. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что мы поладим. Я встречаюсь с обоими лидерами на следующей неделе в Японии на саммите “Большой двадцатки”», – заявил Трамп Fox News.