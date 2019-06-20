Трамп хочет поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Японии на следующей неделе, сообщает Голос Америки.

В интервью телекомпании Fox News Трамп сказал, что он проведет встречи с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее на этой неделе Трамп подтвердил, что он встречается с китайским лидером.

«Я хочу поладить с Россией и думаю, что мы поладим. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что мы поладим. Я встречаюсь с обоими лидерами на следующей неделе в Японии на саммите “Большой двадцатки”», – заявил Трамп Fox News.

| 2019-06-20T13:59:09+00:00 20 июня 2019, 15:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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