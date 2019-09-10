Трамп готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий, но придерживается линии на оказание максимального давления на Тегеран. Об этом заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин на совместном брифинге с госсекретарем Майклом Помпео.

«Президент Дональд Трамп, госсекретарь Майкл Помпео и я полностью придерживаемся линии на оказание максимального давления [на Иран]. Мы ввели против Ирана столько санкций, сколько [не вводили] в отношении кого-либо, — отметил он. — Это абсолютно работает».

«Президент четко заявил, что может встретиться [с руководством Ирана] без предварительных условий, но мы поддерживаем кампанию максимального давления», — подчеркнул Мнучин.(ТАСС)