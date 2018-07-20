Трамп готов обложить пошлинами китайские товары на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу CNBC, что готов ввести пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью $500 млрд. «Я не хочу напугать их. Я хочу, чтобы они делали правильные вещи. Мне действительно нравится председатель (КНР) Си (Цзиньпин), но это было несправедливо. Китай нас просто обдирает на протяжении многих лет»,— сказал он.

Если угроза господина Трампа будет реализована, то пошлины затронут почти весь объем ипорта из Китая — в 2017 году он составил $505,6 млрд., пишет kommersant.ru.

Напомним, 6 июля США и КНР повысили до 25% ставки ввозных пошлин на товары друг друга. Объем поставок, которые затрагивают тарифы, пока составляет $34 млрд для каждой страны. В перечни дополнительно облагаемых товаров в США входят 818 позиций, в КНР — 545.

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