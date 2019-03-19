Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО

Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару не исключил вступления этой южноамериканской страны в НАТО или предоставления ей некоего схожего статуса.

«Мы очень, очень серьезно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом», — сказал Трамп.

Также американский лидер отметил, что собирается обсудить со своим бразильским коллегой возможную военную операцию против Венесуэлы.

«Я думаю, что могу говорить за обе страны, все варианты рассматриваются, все варианты рассматриваются в отношении Венесуэлы», — сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, хотел бы он, чтобы Бразилия участвовала в каких-либо военных действиях, Трамп ответил: «Мы собираемся обсудить это сегодня».