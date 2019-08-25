Трамп допустил приглашение России на саммит G7

Президент России Владимир Путин наверняка будет приглашен на следующий саммит «Большой семерки». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Трамп также подтвердил, что лидеры стран G7 обсудили возвращение России в клуб, однако случится ли это точно, он не знает.

Ранее 25 августа Kyodo сообщило, что главы стран «Большой семерки» обсудили возможность перехода к формату G8 с участием России. При этом источник агентства подчеркнул, что содержание этого разговора «ни за что не будет раскрыто».

Позвать Москву на саммит G7 в 2020 году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. С ним согласилсяДональд Трамп, поскольку «многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России».

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии) (aif.ru)