Трамп дал Мексике год на остановку потока наркотиков в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что дает Мексике год на остановку потоков наркотиков в США, в противном случае Вашингтон введет пошлины на товары и закроет границу, передает РИА Новости.
«Мы предупреждаем: дадим год. Если наркотики не остановятся или не остановятся по большей части, мы наложим тарифы на мексиканские товары, особенно автомобили… Если это не остановит наркотики, мы закроем границу», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он отметил, что «Мексика является большим источником наркотиков».
«Если наркотики не остановятся, а Мексика может их остановить, если захочет, мы наложим тарифы на машины, а это существенно, и закроем границу. Думаю, это сработает, это большой объем долларов», — сказал президент США.