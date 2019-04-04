Трамп дал Мексике год на остановку потока наркотиков в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что дает Мексике год на остановку потоков наркотиков в США, в противном случае Вашингтон введет пошлины на товары и закроет границу, передает РИА Новости.

«Мы предупреждаем: дадим год. Если наркотики не остановятся или не остановятся по большей части, мы наложим тарифы на мексиканские товары, особенно автомобили… Если это не остановит наркотики, мы закроем границу», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он отметил, что «Мексика является большим источником наркотиков».