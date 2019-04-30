Трактор раздавил участницу «Мисс Франции»

Участницу конкурса красоты «Мисс Франция» Морган Роллан задавил трактор, когда она каталась на велосипеде, пишет Le Dauphiné libéré.

По данным газеты, 22-летняя Роллан каталась на велосипеде в регионе Луар, передает Газета.Ru. Неожиданно на дорогу выехала машина и девушке пришлось свернуть на обочину.

Отмечается, что свернувшая с дороги Роллан попала под трактор. Ее срочно госпитализировали, однако сердце девушки не выдержало. Она скончалась, не доехав до больницы.

Роллан была второй вице-мисс Луары 2017 года.