Трактор раздавил участницу «Мисс Франции»

Участницу конкурса красоты «Мисс Франция» Морган Роллан задавил трактор, когда она каталась на велосипеде, пишет Le Dauphiné libéré.

По данным газеты, 22-летняя Роллан каталась на велосипеде в регионе Луар, передает Газета.Ru. Неожиданно на дорогу выехала машина и девушке пришлось свернуть на обочину.

Отмечается, что свернувшая с дороги Роллан попала под трактор. Ее срочно госпитализировали, однако сердце девушки не выдержало. Она скончалась, не доехав до больницы.

Роллан была второй вице-мисс Луары 2017 года.

| 2019-05-01T00:59:40+00:00 1 мая 2019, 01:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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