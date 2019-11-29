Традиции и неожиданности южного города

Жизнь в одном южном городе никогда не протекала гладко. Вот, вроде бы, тишина и полный штиль, в том числе и политический, и тут раз тебе — сенсация! Ну прямо, как дождь осенью или снег зимой — совсем неожиданно. По крайней мере, так привыкли утверждать местные чиновники высокого уровня, пытаясь объяснить традиционные собственные провалы — неожиданно-с! Вот и сообщение о роспуске парламента, инициированное правящей партией, было из разряда таких же неожиданностей. Теперь, в условиях полной неопределенности за свое будущее, будут пребывать многие из тех, кто привык к стабильности в плане получения высоких доходов «слуги народа».

Один такой многолетний сиделец в депутатском кресле, недавно активно демонстрировал свою завидную физическую форму, заявляя о готовности проплывать многие километры. Хорошо еще, что он не поведал о способности прыгать в ширину и таланты нырять в пустом бассейне. В любом случае, ему уже тактично намекнули, что должность парламентария не подразумевает обязательного умения плавать в воде, но вот в пучине проблем своих избирателей народным избранникам все же выгребать нужно. Собственно, теоретически, это понимали все представители законодательной власти. Но теория и практика, как известно, вещи разные.

Поэтому и отправились многие из парламентариев южного города на свое рабочее место в пятницу, как на Голгофу. Это же надо — на столько месяцев раньше их лишили привычной высокой зарплаты, при этом, не дав никаких гарантий касательно будущего?! А ведь у многие их этих достойнейших людей города были огромные долги, кредиты, планы на будущее. Но, теперь им приходилось надевать на лицо улыбку, имитировать свое со всем «одобрям-с». Ибо, попытка вякнуть что-то в духе «осуждам-с» была чревата отъемом всего нажитого непосильным трудом, которая будет сопровождать рассказом обо всем тайном в местной прессе. Благо, в южном городе давно стоял сливной бачок для этих целей. Именовался он Гезягиряном Подхалимовым.

Правда, были у него и конкуренты. Причем , очень амбициозные. По городу ползли слухи, что в число парламентариев нового созыва очень хочет попасть тот, кого именовали коротко, но с любовью — Челюстью. Владелец этой выдающейся части физиономии, за годы присутствия в авангарде местной прессы, сумел ублажить очень многих, причем из самых разных лагерей. В последнее время, он находился на содержании сурового господина, который страсть, как любил Италию. Эта любовь и привела к тому, что суровый господин взял фамилию жены. Вдобавок к генеральским штанам и непонятно где купленным медалям, он обладал еще и зашкаливающим самолюбованием. Вот Челюсть и утоляла эту страсть, предоставляя собственную площадку.

Но, только денег, у Челюсти было мало. Она жаждала статуса. И потому уже примеряла на глазок , уместится ли ее туловище в депутатское кресло. Мест свободных там будет много. Одним из тех, кто не попадет в южногородский парламент будет и зачетный физкультурник, который ныне считался едва ли не главным оратором правящей партии. Но, уходя на отдых, он сумел-таки выклянчить себе преференции. На должность главного чиновника по правам человека, уходящий состав парламента утвердил его супругу. Ну а что? Не супругу же другого, тоже уходящего на покой чиновника, угробившего местную прессу, в это кресло сажать! При всем сочувствии к финансовым затратам данной мадам на пластические операции. И при всем понимании ее проблем с судами.

Теперь за будущее тех, кто считает, что их права были ущемлены, можно быть спокойными. Как минимум, все они будут накормлены «котлетами Молотова», рецепт приготовления которых заботливый супруг обязательно передаст получившей высокую должность супруге. Настораживало, впрочем, другое. Та дама, что доселе сидела в кресле главного борца за права человека в южном городе, умудрилась продержаться там на два года больше положенных двух сроков. А супруга знатока «молотовских котлет» была очень молода. Не возникнет ли и у нее желание встретить достойную старость на только что полученной должности? Время покажет. В южном городе всегда были готовы к любому развитию ситуации.